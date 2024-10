Matheus Nunes suspeito de roubar telemóvel a pessoa que lhe teria tirado foto no WC

Matheus Nunes foi detido, em Madrid, no dia 8 de setembro, por roubar o telemóvel a um homem que lhe teria tirado uma fotografia na casa de banho da discoteca La Riviera, segundo o jornal espanhol "El Mundo".

Os agentes da Polícia Nacional que acudiram ao local levaram o médio internacional português do Manchester City, de 26 anos, para a esquadra de Arganzuela, onde prestou declarações por suspeitas de delito de roubo, conforme confirmou o Comando de Madrid à referida publicação.

Horas mais tarde, Matheus foi libertado com acusações pendentes de julgamento. Não chegou a ser presente a tribunal, pese a acusação.

O que está em causa

Os factos ocorreram pelas 5h30 da madrugada do dia 8 de setembro, quando o jogador português se encontrava de férias em Madrid, a aproveitar a pausa para as seleções, depois de ter ficado fora da convocatória de Roberto Martínez. As versões sobre o incidente que envolveu Matheus Nunes e o queixoso, de 58 anos, diferem.

Uma das versões indica que a alegada vítima tirou uma foto ao futebolista dentro da casa de banho e este, muito aborrecido, tirou-lhe o telemóvel e recusou-se a devolvê-lo, já que o tinha fotografado sem consentimento. De acordo com outros testemunhos, o homem tocou em Nunes enquanto tinha o telemóvel na mão e o jogador arrancou-lho, pensando que lhe tirara uma fotografia sem autorização.

De qualquer forma, o homem queixou-se do furto à Polícia Nacional. O agente destacado comprovou que Matheus Nunes tinha em sua posse o telemóvel de outra pessoa e, após recolher o depoimento da suposta vítima, algemou o jogador português - que, segundo o "El Mundo", adotou uma atitude "muito desafiante" - e levou-o para a esquadra.

Matheus Nunes deixou as instalações da Polícia Nacional nesse mesmo domingo, após contactar o seu advogado, para que agilizasse a sua libertação. Seis dias mais tarde, o internacional português foi suplente utilizado (entrou aos 90 minutos) na vitória do Manchester City sobre o Brentford, por 2-1, relativa à quarta jornada da Premier League.