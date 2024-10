Espanha ou encontra presidente da federação ou pode perder Mundial 2030

A FIFA deixa aviso à Real Federação Espanhola de Futebol: tem de ter presidente ou a organização do Mundial 2030 pode estar em risco.

“A reunião [com o Conselho Superior de Desportos de Espanha] foi positiva e estamos convencidos de que o Conselho Superior de Desportos quer ajudar a realizar um processo eleitoral e a resolver um problema claro que existe há mais de um ano. A federação espanhola é uma das mais importantes do mundo, se não a mais importante, e tem de ter um presidente”, disse Emilio García Silvero.

O diretor legal de FIFA acrescentou: “No dia 11 de dezembro, o congresso da FIFA vai escolher a sede do Campeonato do Mundo de 2030, e serão as mais de 200 federações que terão de dar a sua confiança a um projeto a longo prazo, mas para que isso aconteça, a Federação tem de ter um presidente”.

De recordar que a Espanha está sem presidente da Federação. Pedro Rocha, que substituiu Rubiales após o polémico beijo na final do mundial feminino, está suspenso por dois anos.

Portugal e Marrocos são co-organizadores do Mundial 2030.