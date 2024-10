Paulo Fonseca volta a perder, Arsenal vence o PSG e noite de afirmação para Taremi em Milão

O AC Milan, de Paulo Fonseca, voltou a perder na Liga dos Campeões na visita ao terreno do campeão alemão, o Bayern Leverkusen. Victor Boniface marcou o único golo da partida.

O Arsenal também surpreendeu ao bater o PSG por 2-0, graças aos golos de Bukayo Saka e Kai Havertz. No PSG, Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram titulares nas opções de Luis Enrique.

O Inter de Milão goleou o Estrela Vermelha por 4-0 e o ex-FC Porto Mehdi Taremi viveu noite de afirmação. Assistiu o segundo e terceiro golo e fechou a contagem, marcando o seu primeiro golo pelos "nerazzurri" de penálti.

O Manchester City foi até à Eslováquia vencer o Slovan Bratislava por 4-0 com o português Matheus Nunes no onze inicial. Rúben Dias foi suplente utilizado e Bernardo Silva foi poupado por Guardiola.

Destaque ainda para a goleada do Brest na visita ao terreno do RB Salzburgo e ao empate do Estugarda na receção aos checos do Slavia de Praga. O Borussia Dortmund foi o protagonista da maior goleada da noite ao vencer o Celtic por 7-1.

Contas feitas, e com metade dos jogos por disputar na quarta-feira, a classificação é liderada pelo Dortmund, Brest e Leverkusen com seis pontos. Inter, Sparta, City, Sporting e Arsenal fecham o "top-8", que apura para os oitavos de final, com quatro pontos somados.