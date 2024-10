"O Vitória é uma equipa muito grande, vai ser duro", diz o avançado do NK Celje que até já marcou em Guimarães

Edmilson Santos até já sabe o que é fazer um golo ao Vitória de Guimarães. Na época passada, um golo do avançado brasileiro ajudou os eslovenos do NK Celje a levarem a eliminatória para os penáltis. Foi aí que os eslovenos cancelaram a caminhada dos minhotos na Conference League.

Bola Branca falou com o futebolista, que soma passagens por Länk Vilaverdense, Vilaverdense FC e Marco 09. O destino voltou a colocar os emblemas frente a frente, agora já na competição, o que significa a estreia de uma equipa portuguesa neste torneio recente.

“Acredito que vamos estar mais preparados do que da última vez, apesar de termos saído com uma vitória”, lembra o sul-americano, levando-nos até àquele 1-0, com golo de Gregor Bajde, no Dom Afonso Henriques. “Agora é uma situação diferente. O Vitória tem jogadores melhores. Acredito que vai ser um jogo muito duro, as duas equipas estão melhores.”

Para Edmilson Santos é “muito especial” regressar a Portugal, onde foi “muito feliz”. O brasileiro prevê dificuldades, insiste. Afinal, todos querem começar bem e isso não é exceção para a equipa agora treinada por Albert Riera, um canhoto que chegou a jogar no Liverpool, e que até tentou entrar na Liga dos Campeões nesta temporada.

“Acredito que devemos pensar jogo a jogo”, assume. “Temos de pensar na próxima partida, são confrontos muito duros. Com o Vitória e com as outras equipas. Temos de pensar em somar pontos, depois vemos.”

Em conversa com a Renascença, Santos lembra que este Vitória de Rui Borges joga de maneira diferente e observa que “a equipa é mais madura, tem jogadores mais experientes”. E há uma certeza que este futebolista tem: “É uma equipa muito grande, joga em casa, vai ser muito duro. Com certeza, deve estar muito melhor do que no ano passado…”

A vida na Eslovénia não tem sido um passeio no parque, como se costuma dizer. A adaptação tem sido lenta, custosa. A família só chegou esta época, a segunda no clube. “Estava sozinho aqui. É um país diferente ao que eu estava acostumado”, explica. “Faz parte do futebol. Às vezes, temos de ir para onde a vida é como não esperávamos. É preciso fazer sacrifícios pela vida profissional.”

O Vitória-NK Celje, a contar para a primeira jornada da Liga Conferência, joga-se na quarta-feira, às 15h30, em Guimarães.