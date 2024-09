Neymar regressa aos treinos quase um ano depois

O avançado brasileiro Neymar regressou, esta segunda-feira, aos treinos do clube saudita de futebol Al-Hilal, orientado pelo português Jorge Jesus, após uma paragem de quase um ano devido a uma lesão grave no joelho esquerdo.

"Estou feliz por estar de volta ao grupo", escreveu Neymar, de 32 anos, na sua conta no Instagram, na qual postou fotos em campo com os seus companheiros de equipa e sob o olhar do técnico português.

Neymar, que chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023, proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain, lesionou-se com gravidade num jogo da seleção brasileira frente ao Uruguai, em 17 de outubro, num jogo de qualificação para o Mundial2026, que os 'canarinhos' perderam por 2-0.

O avançado, que começou a treinar individualmente em julho, fez uma rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, sendo posteriormente operado.

O regresso de Neymar à competição "depende da sua preparação técnica e da decisão do treinador", segundo disse à agência AFP uma fonte do clube, no qual alinha o português Ruben Neves.

O Al-Hilal, atual campeão, não inscreveu o jogador no campeonato saudita, competição que lidera com um pleno de cinco vitórias.