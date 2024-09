O Fenerbahçe venceu o Antalyaspor, por 4-0. Mas o momento da noite foi protagonizado por José Mourinho.

O avançado Dzeko marcou um golo aos 77 minutos, mas o tento foi anulado.

Na reação, o técnico português levantou-se do banco de suplentes e colocou o seu computador com o frame do lance em frente à câmara da transmissão televisiva.

O árbitro não gostou da “brincadeira” e mostrou cartão amarelo a Mourinho.

Veja o momento: