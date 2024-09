A Juventus venceu o Génova, por 3-0 na sexta jornada do campeonato italiano. Destaque para o primeiro golo de Francisco Conceição.

O internacional luso entrou aos 62 minutos e marcou aos 89 o último tento da partida.

Antes, perante um estádio sem público por castigo do Génova, tinha bisado Dusan Vlahovic.

Com este triunfo, a 'Vecchia signora' subiu provisoriamente à liderança do campeonato, com 12 pontos.

Veja os golos: