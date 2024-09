City volta a tropeçar

O Manchester City, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, voltou a ser travado na Liga inglesa, ao empatar na visita ao Newcastle (1-1) e pode perder a liderança no campeonato.

Com Rúben Dias e Bernardo Silva em campo, e Matheus Nunes sem sair do banco, o tetracampeão inglês não foi além de um empate em St. James Park, o segundo consecutivo, após uma igualdade em casa com o Arsenal (2-2), na ronda anterior.

A equipa de Pep Guardiola, sem os lesionados Rodri e De Bruyne, esteve a vencer, graças a golo de Gvardiol, aos 35 minutos, mas os 'magpies' discutiram sempre o jogo e Anthony Gordon, de grande penalidade, restabeleceu a igualdade já no segundo tempo.

Gordon converteu o castigo máximo aos 57 minutos, após um lance em que sofreu falta do guarda-redes Ederson.

Os 'citizens', que visitam o Sporting na 'Champions' em 05 de novembro, somam agora 14 pontos, mas podem ser ultrapassados por Liverpool e Aston Villa, ambos com 12 e que ainda vão disputar os jogos da sexta jornada.

O Newcastle segue em quinto, com 11 pontos, os mesmos do Arsenal, que ainda hoje recebe o Leicester.