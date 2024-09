Dono do Valência suspeito de desviar 23,7 milhões de euros do clube

O proprietário do Valência, o magnata singapurense Peter Lim, está sob investigação da autoridade anticorrupção de Espanha, por suspeitas de desvio de fundos do clube espanhol para as suas empresas.

O anúncio foi feito pela plataforma "Marea Valencianista", que faz oposição a Lim, e de cujo porta-voz, Miguel Zorío, ex-vice-presidente do Valência, nasceu a denúncia, interposta no dia 7 de junho.

Peter Lim está a ser investigado por alegados crimes de branqueamento de capitais, gestão danosa e falsificação de documentos, segundo detalha o jornal espanhol "As". O magnata teria desviado, pelo menos, 23,7 milhões de euros do Valência através da sociedade com que detém a maioria do capital social do clube, a Meriton Holdings.

Segundo a denúncia de Zorío, Lim teria recuperado um empréstimo de 17,2 milhões de euros feito ao Valência por duas vias: pela capitalização em ações e desviando os fundos através de outra sociedade.

Também há suspeitas sobre a construção do novo estádio do Valência, o "Novo Mestalla", um alegado "esquema urbanístico" de Peter Lim.



Contactado pelo jornal espanhol "As", o Valência mostra-se "tranquilo" com a investigação, que considera ser "um trâmite habitual quando se apresentam denúncias". Além disso, recorda que as suas contas são auditadas regularmente pela Ernst & Young e pela LaLiga.

Peter Lim, de 70 anos, multimilionário de Singapura, comprou 70% do capital social do Valência, em 2014, por 92 milhões de euros.