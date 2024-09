Dois grupos da "morte" e dois clássicos numa Champions sem equipas portuguesas

Dois grupos da "morte" e três duelos de alto nível prometem aquecer a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, que não terá equipas portuguesas em ação.

Já é certo que pelo menos um de Lyon, maior campeão da história da prova (oito títulos) e finalista vencido na temporada passada, Wolfsburgo, duas vezes vencedor e "vice" em 2022/23, e Roma, bicampeã italiana, não passará aos quartos de final. O quarto membro do Grupo A é o Galatasaray, que se tornou a primeira equipa turca da história a chegar à fase de grupos da Champions feminina.

No Grupo B, estão Real Madrid, que eliminou o Sporting, e Chelsea, um duelo também atrativo, com duas estreantes nesta fase da prova: as neerlandesas do Twente e as escocesas do Celtic.

Também Bayern de Munique, Arsenal e Juventus, no Grupo C, já sabem que pelo menos um eles não passará. O Vålerenga, campeão da Noruega e pela primeira vez na fase de grupos, tentará causar a surpresa.

O bicampeão europeu, o Barcelona, está no Grupo D, juntamente com o Manchester City, além do Hammarby, da Suécia, que eliminou o Benfica, e o St. Polten, da Áustria, de volta à Champions quatro anos depois.

Portugal teve, pela primeira vez, duas equipas a disputar o acesso à Liga dos Campeões, mas nenhuma conseguiu lá chegar. Benfica e Sporting foram eliminados por Hammarby e Real Madrid, respetivamente.