Varane, de titular do Real Madrid à reforma em três anos

Raphael Varane, central francês de 31 anos, anunciou a sua retirada do futebol depois de uma grave lesão ao serviço do Como. Para trás, fica uma carreira recheada de títulos pelo Real Madrid e na seleção, mas uma rápida queda do topo do futebol europeu até à reforma.

"É com muito orgulho e uma sensação de serviço cumprido que anuncio a minha retirada do jogo que todos amamos. Já caí e levantei-me mil vezes, mas desta vez é o momento de parar", escreveu nas redes sociais.

No verão de 2021, a transferência de Varane dos "merengues" para o Manchester United animou o mercado de verão. Depois de 10 temporadas - quase todas como titular - no Real Madrid, a contratação do francês alimentava as esperanças de um United à procura de se reerguer.

Todas as expectativas saíram goradas. Sem grande historial de lesões, Varane foi praguejado por paragens forçadas durante os seus três anos em Manchester. Onze lesões afastaram-no do relvado durante mais de sete meses.