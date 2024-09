Líbano adia todos os jogos de futebol devido a ataques de Israel

A Federação de Futebol do Líbano anunciou o adiamento, por tempo indefinido, dos jogos de todas as competições internas de futebol, devido aos ataques de Israel no sul do país.

Uma decisão que chega apenas cinco dias depois do arranque da I Liga libanesa masculina. A segunda jornada ia começar na sexta-feira.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde a ofensiva israelita em Gaza, que se seguiu ao ataque do grupo palestiniano Hamas de 7 de outubro de 2023. As forças israelitas aumentaram nos últimos dias a intensidade dos ataques no Líbano, fazendo recear o alastramento do conflito.

Um ataque na segunda-feira matou mais de 550 pessoas no Líbano, o número mais elevado de vítimas mortais desde a última guerra entre o Hezbollah e Israel, em 2006.

O Hamas, que governa Gaza desde 2007, contabilizou cerca de 41.500 mortos desde o início da ofensiva israelita no enclave palestiniano.

Na terça-feira, o Exército israelita afirmou que o Hezbollah tinha disparado cerca de 300 "rockets" sobre Israel, após ter indicado de manhã que a Força Aérea bombardeara instalações do movimento no Líbano.

Já esta quarta-feira, Israel efetuou ataques "em grande escala" no sul do Líbano, cujas autoridades anunciaram três mortos devido a um bombardeamento numa aldeia a norte de Beirute.