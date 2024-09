Knutsen. Onze “surpresa” dos dragões, mas FC Porto “favorito”

O treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, ficou surpreendido com o onze do FC Porto, mas continua a considerar os dragões favoritos para a Liga Europa.

FC Porto

"Sabíamos que íamos jogar frente a uma equipa de topo, mas mostrámos atitude. Tanto a defender como a atacar e estou muito orgulhoso pelo desempenho dos meus jogadores.

Orgulho nos seus jogadores

“É um bom começo, até porque sabemos que nesta competição temos de fazer o nosso trabalho em casa. Somos uma cidade pequena, mas temos identidade, fora e dentro do campo”.

Surpresa

“O FC Porto é mesmo uma boa equipa, mas admito que o onze inicial deles foi uma surpresa para mim. Mesmo assim acho que continuam a ser um dos favoritos".

O FC Porto perdeu 3-2 diante do Bodo/Glimt na Liga Europa.