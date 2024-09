Depois do golaço, lesão na coxa trava Mbappé

O avançado internacional francês Kylian Mbappé sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, anunciou esta quarta-feira o Real Madrid, sem precisar o tempo de paragem do futebolista, que se magoou na terça-feira no jogo com o Alavés.

“Na sequência dos exames realizados hoje [quarta-feira] a Kylian Mbappé, foi-lhe diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda”, refere o clube, em comunicado.

A imprensa espanhola indica que o jogador poderá parar durante três semanas, prazo que o afastaria dos jogos com o rival Atlético Madrid, para a Liga espanhola, e com o Lille para a ‘Champions’.

A confirmar-se o período de paragem, Mbappé, que esta época trocou o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid, poderá ver também comprometida a participação nos jogos com Israel e a Bélgica, da Liga das Nações.