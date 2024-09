Real Madrid quase desperdiça vantagem, mas segura vitória contra Alavés

O Real Madrid recebeu e venceu o Alavés, por 3-2, e encurtou, ainda que à condição, a distância para o líder Barcelona.

Os "merengues" adiantaram-se logo no primeiro minuto da partida por Lucas Vázquez, assistido por Vinícius Jr após uma grande jogada individual do brasileiro pelo corredor esquerdo.

Mbappé dilatou vantagem aos 40 minutos após nova grande combinação com Bellingham. O francês passou para o médio de calcanhar que devolveu a bola para dentro da área. Mbappé fintou e rematou para golo.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com golo do Real. Aos 48, Rodrygo correu pelo corredor direito e rematou para o fundo da baliza.

O Real adormeceu e o Alavés aproveitou. Carlos Benavidez reduziu aos 85 minutos com um grande remate colocado à entrada da área e Kike García fez o segundo um minuto depois.

No fim de contas, o Alavés terminou o encontro com mais remates do que o Real, que ainda enviou uma bola ao ferro por Endrick.

Contas feitas, o Real é segundo com 17 pontos, menos um do que o Barcelona, que tem até um jogo a menos.