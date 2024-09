O dilema do Barcelona na baliza: contratar guarda-redes livre ou esperar até janeiro

Em 2023/24, Peña teve direito a uma série de 17 jogos seguidos, devido a uma lesão do alemão, em que sofreu 32 golos, quase dois por partida. Xavi Hernández confiou nele, mas como será com Hans-Dieter Flick?

O internacional alemão, de 32 anos, contraiu, antes do intervalo frente ao Villarreal, uma rotura completa no tendão patelar do joelho direito e não deverá voltar aos relvados esta época. Para o seu lugar, entrou Iñaki Peña, espanhol de 25 anos formado em La Masia e que, após subir à equipa A, somou apenas uma temporada por empréstimo no Galatasaray, da Turquia, e desde então cumpre a função de sombra de Ter Stegen.

Sem poder comprar ou garantir o empréstimo de um novo guarda-redes até 2025, o Barcelona tem duas opções: contratar um jogador livre, algo que terá de fazer até ao dia 1 de janeiro, ou confiar a baliza a Iñaki Peña, pelo menos, até à abertura do mercado de transferências de inverno.

Na lista de guardiões sem contrato, há alguns nomes conhecidos, mas dois deles ganha destaque acima dos restantes: um deles é Keylor Navas, de 37 anos, internacional costarriquenho, antigo jogador do Real Madrid, com que conquistou três Ligas dos Campeões, e que deixou o Paris Saint-Germain no verão. Na temporada passada, fez apenas seis jogos, por ter sido ultrapassado na hierarquia pelo italiano Gigi Donnarumma.

O outro é uma surpresa: de acordo com a imprensa da Polónia, Wojciech Szczesny, de 34 anos, que se retirou no final da última época, estaria disposto a regressar ao ativo no caso de lhe chegar um convite do Barcelona. O ex-internacional polaco, que fez carreira no Arsenal, na Roma e na Juventus, o seu último clube, terminou em alta, com 35 jogos em 2023/24 e a titularidade no Euro 2024, mas não treina desde então, pelo que poderia ter de trabalhar bastante para voltar à forma ideal.