Árbitro esloveno vai apitar Sp. Braga-Maccabi Telavive

O árbitro esloveno Matej Jug foi nomeado para dirigir na quinta-feira a receção do Sporting de Braga ao Maccabi Telavive, da primeira jornada da Liga Europa de futebol, anunciou a UEFA esta terça-feira.

No Estádio Municipal de Braga, Matej Jug vai comandar uma equipa totalmente eslovena, com Matej Zunic e Manuel Vidali como assistentes e Nejc Kajtazovic como videoárbitro.

Jug, de 43 anos, vai arbitrar pela terceira vez jogos dos ‘arsenalistas’, que não encontra desde 2021, quando esteve na derrota em casa dos dinamarqueses do Midtjylland (3-2), na fase de grupos da Liga Europa de 2021/22.

O primeiro encontro do Sporting de Braga arbitrado pelo esloveno aconteceu em setembro de 2017, num triunfo caseiro sobre os turcos do Basaksehir (2-1), igualmente na fase de grupos da segunda competição europeia de clubes.

A receção do Sporting de Braga aos israelitas do Maccabi Telavive está marcada para as 20h00 de quinta-feira.

O árbitro português Luís Godinho vai estar na receção dos suecos do Malmo aos escoceses do Rangers, com Rui Teixeira e Pedro Almeida como assistentes e Tiago Martins como videoárbitro.

Este será o primeiro encontro do árbitro de Évora, de 38 anos, na fase principal da Liga Europa, depois de já ter estado em jogos das pré-eliminatórias.