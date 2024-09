Ter Stegen sofre lesão grave no joelho e não deverá regressar aos relvados esta temporada

O guarda-redes alemão Marc-André Ter Stegen esperou uma vida inteira para suceder a Manuel Neuer na seleção alemã. Um mês depois de o histórico guarda-redes renunciar à seleção, Ter Stegen lesionou-se com gravidade no joelho.

Tudo aconteceu no campo do Villarreal, onde o Barcelona acabou por vencer por 5-1. O guarda-redes, de 32 anos, lesionou-se com gravidade, antes do intervalo, no tendão rotuliano do joelho direito e não deverá voltar aos relvados esta temporada.

Segundo as contas do “El País”, o Barcelona soma atualmente oito jogadores no departamento médico: Ter Stegen, Bernal, Christensen, Araujo, Gavi, Dani Olmo, Fermín López e Frenkie de Jong.

Hansi Flick, o treinador que substituiu Xavi e que vai fazendo um admirável arranque de temporada, foi questionado sobre a substituição de Stegen. “Não gosto dessa pergunta logo depois do jogo. Primeiro, temos de ver o que se passa com o Marc. É o nosso capitão. Estou muito triste com o que aconteceu. Entenda que eu não queira responder a essa pergunta. Não falei com o Ter Stegen”, admitiu o compatriota.

O Barça soma seis vitórias em seis jornadas da La Liga e teve apenas um percalço, na estreia da Liga dos Campeões, diante do Mónaco.