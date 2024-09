​Vanessa Gomes vai ser árbitra assistente na final do Mundial feminino de sub-20

Vanessa Gomes foi nomeada pela FIFA para assistir a árbitra italiana Maria Caputi na final do Campeonato do Mundo de sub-20 de futebol feminino entre Coreia do Norte e Japão.



A outra assistente será a italiana Tiziana Trasciatti. A quarta árbitra é Casey Reibelt, da Austrália.

O torneio está a decorrer na Colômbia.

A árbitra assistente portuguesa vai entrar em ação no quarto jogo nesta competição, depois de ter sido auxiliar no Colômbia-Camarões, no Canadá-Brasil, ambos na fase de grupos, e no Brasil-Camarões, a contar para os oitavos de final.

Gomes tem 37 anos e pertence à Associação de Futebol de Lisboa.