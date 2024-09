'Socceroos' ficam sem selecionador: Graham Arnold apresenta demissão

Graham Arnold deixou o cargo de selecionador da Austrália de futebol, após ter apresentado a demissão na sequência de maus resultados na qualificação para o Mundial2026, confirmou a federação local (FA) esta sexta-feira.



Arnold, de 61 anos, que já tinha comandado interinamente a seleção em 2006 e 2007, estava no cargo desde agosto de 2018, tendo elevado a Austrália a uma das potências da Confederação Asiática – na qual compete – e chegou aos oitavos de final do Mundial2022, no Qatar.

A FA aceitou a demissão do selecionador, após a derrota em casa com o Bahrain (1-0) e o empate na Indonésia (0-0), que deixa os ‘socceroos' em quinto do grupo, e tenta encontrar um substituto o mais rapidamente possível.

“Gerir os ‘socceroos’ tem sido o culminar da minha carreira e uma verdadeira honra. Estou extremamente orgulhoso das nossas conquistas, desde a quebra de recordes ao cultivo de novos talentos e à realização da história global”, referiu Graham Arnold.

O treinador adianta que, “após uma reflexão cuidadosa”, chegou à conclusão que estava na hora de encontrar um novo líder para a guiar a seleção no futuro.

“Os ‘socceroos’ têm um futuro brilhante pela frente e estou confiante de que continuarão a destacar-se", disse ainda Graham Arnold, que explicou que após o jogo com a Indonésia já tinha anunciado que iria tomar decisões e que o seu instinto lhe dizia que “estava na altura de mudar”.

O diretor executivo da FA, James Johnson, explicou que o organismo está já à procura de um treinador que esteja alinhado com a sua visão para a equipa e que se possa integrar perfeitamente na identidade da equipa.

"Com a aproximação dos jogos cruciais da qualificação para o Mundial2026 [frente à China e ao Japão], é crucial identificarmos o candidato certo para liderar a nossa talentosa seleção agora e no futuro", disse.