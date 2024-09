PSG não quer pagar 55 milhões de euros a Mbappé

O Paris Saint-Germain (PSG), condenado pela liga de futebol francesa (LFP) a pagar 55 milhões de euros ao seu ex-jogador Kylian Mbappé, por salários e prémios em atraso, contestou a decisão na Justiça, anunciou o clube.

"Por uma questão de princípio, o PSG recorreu do parecer da comissão da LFP, apesar do seu efeito limitado. Na verdade, a posição do PSG é muito mais do que uma posição legal bem fundamentada", assinalou em comunicado o emblema parisiense.

Em causa está o pagamento pelo PSG dos salários de Mbappé referentes a abril, maio e junho deste ano, bem como parte do bónus de renovação do contrato.

Entretanto, em julho o atleta mudou-se para o Real Madrid, saindo a custo zero do clube francês, que entende que não tem nada a pagar ao 'craque' gaulês.

Na semana passada, a comissão jurídica da LFP determinou que o PSG devia pagar ao avançado os 55 milhões de euros reclamados no prazo de uma semana, ou seja, o mais tardar até hoje, mas o clube recorreu para os tribunais na quinta-feira e adiou a decisão, algo que, de resto, já tinha anunciado que faria logo em 12 de setembro, quando foi conhecida a decisão da LFP.