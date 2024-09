Ivan Cavaleiro é reforço do Bragantino

O avançado Ivan Cavaleiro foi oficializado como reforço do Red Bull Bragantino.

O jogador luso-angolano assinou contrato até dezembro de 2024.

“Para ser sincero, tenho um sentimento muito grande (de atuar no Brasil). Acompanho o futebol brasileiro há mais de 10 anos, o meu pai sempre desejou a minha vinda para o Brasil e, graças a Deus, o Red Bull Bragantino me abriu as portas e espero ficar aqui por muito tempo”, disse o atleta de 30 anos.

Após a formação no Benfica, Cavaleiro já passou por Lille (França), Deportivo Coruña (Espanha), Monaco (França), Wolverhampton, Fulham (ambos da Inglaterra) e Alanyaspor (Turquia).

De recordar que o treinador do RB Bragantino é o português Pedro Caixinha.