Rui Barros e o "grande amigo" Schillaci: "Tinha aquela voz de Palermo, todos adorávamos como ele falava. Era um homem fantástico"

O avançado fez seis golos, preciosos para a Itália alcançar as meias-finais do torneio, altura em que conheceu o sabor da dor, em Nápoles, na terra de Diego, contra a Argentina. Schillaci marcou à Áustria, Checoslováquia, Uruguai, República da Irlanda, Argentina, em que Azeglio Vicini deixou Baggio no banco imagine-se, e Inglaterra, no jogo de terceiro e quarto lugares.

O entusiasmo na voz desvaneceu num ápice. “É uma tristeza sentir esta perda de um grande amigo”, confessa. Salvatore ‘Totò’ Schillaci morreu na madrugada de quarta-feira, aos 59 anos, num hospital, onde lutava contra o cancro do cólon. É um herói térreo, dos heróis mais do povo que alguma vez foram testemunhados a calcar um relvado de futebol. O Mundial de 1990, em Itália, foi o Mundial de Schillaci, um senhor que teve, nas últimas temporadas, o filho Mattia no futebol amador do Porto.

Findas as noites mágicas de Salvatore Schillaci no Itália-90, Rui Barros, companheiro do avançado na Juventus em trânsito para o Mónaco, desafiou-o para jantarem e falarem um bocadinho. Marcaram o restaurante não muito longe do principado e lá foram, meio anónimos, bater umas bolas sobre a vida e o futebol.

‘Totò’ transferiu-se do Messina, onde foi o melhor marcador na Série B, para a Juventus no verão de 1989. Apesar de jogar no segundo escalão, aquele avançado gerava entusiasmo e expectativa. “Éramos miúdos, somos quase da mesma idade”, nota este futebolista que era rápido como a matéria mais supersónica e que faz parte do departamento do scouting do FC Porto. Barros chegou a Turim em 1988, depois de uma tremenda temporada de estreia nas Antas.

Rui Barros lembra-se que viu o desempenho do amigo quando estava em Portugal, de férias. “Foi fantástico para todos nós. Foram noites mágicas. Foi surpreendente, mesmo para os italianos, que tinham grandíssimos jogadores. Não pensavam que o Totò Schillaci ia ser o grande jogador e o melhor marcador do Mundial. Para nós, foi uma alegria, uma grande satisfação.”

Para Miguel Lourenço Pereira, escritor e autor de vários livros de futebol, a história de Schillaci pertence ao “futebol romântico que nos desperta toda a nostalgia do passado” e que “jamais poderia ocorrer nos tempos de hoje”. A forma como apareceu do nada, “como um jogador absolutamente humilde e aparentemente desconhecido”, como foi gracioso, único e decisivo durante um torneio curto e, depois, como desapareceu tornam-no numa lenda inusitada, explica este escritor.

“Foi a grande estrela do futebol italiano no Mundial mais importante do futebol italiano, não porque tivessem ganho, mas pela organização do torneio e pelo que significou na altura, quando a Série A era o campeonato mais importante do mundo”, explica.