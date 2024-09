Pioli substitui Luís Castro no Al Nassr

O italiano Stefano Pioli é o novo treinador do Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo e Otávio.

“Damos as boas-vindas a Stefano Pioli como o nosso novo treinador», escreveu o clube saudita nas redes sociais.

Pioli, de 58 anos, vem de cinco anos no Milan, onde conquistou um campeonato.

Luís Castro seguia na segunda temporada no clube saudita e já se despediu, nas redes sociais: "Neste momento em que cesso as funções de treinador do Al-Nassr, quero agradecer a todos os que me apoiaram e trabalharam diariamente ao meu lado no clube. A todos desejo sorte e sucesso".