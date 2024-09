Aston Villa regressa à Champions 41 anos depois com vitória redonda (e homenagem a lenda)

Quarenta e um ano depois, o Aston Villa voltou a jogar uma partida da Liga dos Campeões, a antiga Taça dos Campeões Europeus, que venceu em 1982.

Na noite de terça-feira, os rapazes de Unai Emery bateram os suíços do Young Boys por 3-0, com golos de Onana, Ramsey e Tielemans.

Este jogo aconteceu um dia depois da morte do histórico Gary Shaw, que ali ganhou este torneio em 1982 e a Liga Inglesa no ano anterior, com mais quatro pontos do que o Ipswich Town de Bobby Robson. Os jogadores do Villa usaram uma pequena braçadeira negra em homenagem ao homem que ganhou esta competição com apenas 21 anos e que tinha um estatuto de ‘rising star'.

“A última vez que o Aston Villa ganhou um jogo numa competição europeia, foi um mês antes de eu nascer”, contou o treinador espanhol do clube. “Os meus pensamentos, esta noite, vão também para a família e os amigos da lenda Gary Shaw. Claro que queremos dedicar esta vitória ao Gary Shaw, à sua família e à família do Aston Villa."