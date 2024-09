Bayern é a primeira equipa a marcar nove golos num jogo na "era" Liga dos Campeões

O Bayern de Munique tornou-se, esta terça-feira, a primeira equipa a marcar nove golos num só jogo da "era" Liga dos Campeões, numa noite de estreia do novo formato em que não houve quaisquer empates.

Na primeira jornada do inédito modelo de liga, a equipa alemã esmagou o Dínamo de Zagreb, em casa, por 9-2. Harry Kane chegou ao poker (com hat-trick de penáltis), Michael Olise bisou, e Leroy Sané, Leon Goretzka e o internacional português Raphael Guerreiro também fizeram o gosto ao pé.

Nota, também, para a reviravolta do Liverpool no terreno do AC Milan (treinado por Paulo Fonseca e com Rafael Leão na equipa), por 3-1, as vitória do Real Madrid sobre o Estugarda e da Juventus frente ao PSV Eindhoven, pelo mesmo resultado, e para os 3-0 do Aston Villa ao Young Boys.

Os resultados desta terça-feira deixam Bayern, Aston Villa, Liverpool, Juventus, Real Madrid e Sporting, que derrotou o Lille por 2-0, na liderança da liga, todos com três pontos. PSV, Estugarda, Milan, Lille, Young Boys e Dínamo estão em último, com zero.

Há mais jogos na terça e na quinta-feira. O Benfica entra em ação, precisamente, na quinta, às 17h45, na visita ao Estrela Vermelha. Jogo com relato e acompanhamento na app e no site da Renascença.