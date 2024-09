Ronaldo quer bater um novo recorde e vai estar em direto no Youtube até o conseguir

Cristiano Ronaldo está à procura de um novo recorde, mas, desta vez, fora das quatro linhas.

O internacional português está a produzir uma transmissão em direto há mais de 17 horas no seu canal de Youtube com o objetivo de se tornar a primeira pessoa a ter mil milhões de seguidores no acumular de cinco plataformas.

No direto é possível ver o número de seguidores que Ronaldo está a ganhar, na hora, no Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), Youtube, Kuaishou e Weibo.

Os espectadores podem, ainda, ver, em tempo real, quantos seguidores faltam até que a marca histórica seja alcançada.