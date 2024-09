Francisco Conceição. “Quero fazer o meu próprio caminho”

O futebolista Francisco Conceição, ao serviço da Juventus, assume querer traçar um caminho próprio, afastado das comparações com o pai Sérgio Conceição.

Emprestado pelo FC Porto ao clube italiano até final da temporada, o internacional português foi apresentado à comunicação social, assumindo que vai haver sempre comparações com o pai, que passou com sucesso por Lazio e Inter Milão.

"Ser o filho do meu pai traz muitas vezes comparações, mas não as ouço. Estou orgulhoso do que ele fez como jogador e treinador, mas quero fazer o meu próprio caminho sem pensar no que é dito", declarou, em conferência de imprensa.

No entanto, o extremo admite que falou com o pai sobre a Serie A e sobre o tipo de futebol que é praticado no país.

"Ele disse-me que esta é uma das melhores ligas do mundo, há boa competitividade e que é perfeita para mostrar o meu talento", referiu.

Dizendo que se sentiu bem recebido em Turim, Francisco Conceição considera que foi a melhor opção para a sua carreira, adiantando que ainda não falou com o último português a jogar na Juventus.

"Ainda não falei com o Ronaldo sobre a minha vinda para Turim. Vou falar com ele no futuro. É verdade que há coincidências nas nossas trajetórias. Para mim, ele é uma referência, assim como para todos os jogadores portugueses e para muitos outros", admitiu.

O jogador, de 21 anos, assegura que não pensa muito no facto de estar emprestado pelos FC Porto à vecchia signora e que apenas está focado em fazer o melhor pela Juventus.

"Agradeço ao FC Porto pelo que fizeram por mim e à Juventus por acreditar em mim. Estou aqui para ter sucesso e espero continuar o máximo tempo possível com esta camisola. Quero fazer a diferença e apenas estou focado nisso", afirmou.

Com passagem na formação dividida entre Sporting e FC Porto, Conceição estreou-se na equipa principal dos dragões em 2020/21, pela mão de Sérgio Conceição, transferindo-se para o Ajax na temporada seguinte, antes de regressar aos portistas em 2023/24.