Ex-capitão do Celta condenado por abuso sexual de mascote

Hugo Mallo, antigo capitão do Celta de Vigo, foi condenado por abuso sexual em Espanha, avança o “Guardian” esta quinta-feira.

O caso remonta a abril de 2019, e ocorreu momentos antes do arranque de um jogo da La Liga. Então, no túnel de acesso ao campo, do estádio RCDE, Mallo colocou uma mão dentro do fato de uma das mascotes do Espanhol – a apalpou o seio da mulher que o vestia o fato.

O tribunal de Barcelona aplicou uma multa de seis mil euros ao jogador.



Mallo, que atualmente alinha pelo Aris na Grécia, já anunciou que vai recorrer.

Numa publicação na rede social Instagram, afirmou discordar “totalmente” da decisão do tribunal de Barcelona, e voltou a negar acusação.