Arteta, o homem que meteu o Arsenal a ganhar pontos como na altura dos 'invencíveis', renova até 2027

O arquiteto do renascimento do Arsenal já chegou a acordo com o clube e aceitou a renovação do contrato até 2027.

O treinador Mikel Arteta aterrou no Emirates, onde tinha jogado debaixo da inspiradora mas já arruinada liderança de Arsène Wenger, em dezembro de 2019, quando substituiu Unai Emery, o sucessor do mítico técnico francês.

O basco, que garantiu dois segundos lugares nas últimas edições da Premier League, conquistou a FA Cup em 2020, no Wembley.

Pairava em Londres um clima de incerteza. A continuidade de Arteta, que jogou 150 vezes com a camisola dos 'gunners' (usou a braçadeira de capitão), não era uma obviedade. Estas reticências no seu futuro, lembra o “The Guardian” citando declarações do treinador em junho, permitiam-lhe manter-se focado e com fome.

Arteta, de 42 anos, assumiu o Arsenal depois de trabalhar ao lado de Pep Guardiola, como adjunto, no Manchester City. Agora, tenta roubar ao amigo o trono.

A cultura de vitória, a ética de trabalho e o jogo reconhecível têm dado a Mikel um estatuto de homem importante do futebol inglês. É um treinador de projeto. Os números, nomeadamente os pontos conquistados na liga desde 2019/2020, demonstram-no: 56, 61, 69, 84 e 89.

Como ponto de comparação, pode referir-se que seis dos títulos de Alex Ferguson no Manchester United foram conquistados com menos de 84 pontos. Só os ‘invencíveis’ de Wenger fizeram mais pontos (90) do que o grupo de Arteta em 2023/24, o que grita a exigência atual da liga inglesa, muito por culpa, obviamente, de Guardiola.

O estatuto do espanhol insuflou tanto nos últimos tempos que até foi associado a um alegado interesse do Barcelona, donde brotou para o futebol profissional (e foi emprestado ao PSG).