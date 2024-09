Pochettino é o novo mister dos EUA: “Inspiraram-me a energia, a paixão e a fome para alcançar algo realmente histórico"

A barriga do futebol de clubes está cheia. Foram mais ou menos 15 temporadas para Mauricio Pochettino nos bancos de Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG e Chelsea. Segue-se a seleção norte-americana, sucedendo no cargo a Gregg Berhalter.

Os Estados Unidos vão organizar, juntamente com Canadá e México, o próximo Campeonato do Mundo, em 2026, e essa é uma das razões para o treinador argentino, descoberto por Marcelo Bielsa quando era um ‘pibe’, ter aceitado o convite da federação norte-americana.

A outra é a presença de Matt Crocker, o diretor desportivo da seleção dos Estados Unidos, que tinha um cargo semelhante no Southampton quando o sul-americano passou por ali. Segundo a Sky Sports, estes dois homens conectaram muito bem na altura.

“Contratar o Mauricio é um passo em frente na nossa missão para competir ao mais alto nível”, explicou JT Batson, o diretor executivo da federação norte-americana, encantado com a chegada do homem nascido em Murphy, falando numa "era histórica" do futebol daquele país.

Num breve parágrafo resultadista sobre o seu palmarés, este treinador celebrou apenas três troféus, todos conquistados em França com um crónico campeão: Ligue 1, Taça de França e a Supertaça francesa.

É certo que ninguém pode pedir troféus ao treinador do Tottenham, mas ele, arquitetando um futebol vistoso, fluído e furioso, conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões, em 2019, caindo apenas com o Liverpool na final. Na lembrança fica aquela semifinal dramática contra o deslumbrante Ajax e a eliminação do City de Pep, nos quartos, e do Dortmund nos oitavos, com uma limpeza admirável.

“A decisão não foi apenas pelo futebol”, confessou Pochettino, depois da assinatura aterrar no papel que oficializa a nova vida. “É também pela jornada que esta equipa e este país vivem neste momento.” Convém lembrar que outro argentino, Lionel Messi, tem dado outro destaque à MLS, o campeonato nacional de 'soccer'.

Pochettino, um antigo central com 20 jogos pela seleção argentina e um Mundial na bagagem, é um treinador que está ligado ao futebol positivo, até se insurgiu contra os dogmas dos tempos modernos, questionando a necessidade de todas as equipas terem de sair a jogar pelo guarda-redes.

A obra-prima, essa, pintou-a no Tottenham, onde esteve seis anos e meio. As classificações gritam o trabalho belíssimo que executou, sempre acompanhado por um futebol ofensivo, com triangulações rápidas e a andar para a frente (5.º, 3.º, 2.º, 3.º e 4.º).

“A energia, a paixão e a fome para alcançar algo realmente histórico aqui… essas coisas inspiraram-me”, revelou ainda sobre a decisão de assinar pelos EUA. “Não podia deixar passar a oportunidade de liderar a seleção nacional norte-americana, diante de adeptos que são tão apaixonados como os jogadores.”

O técnico, de 52 anos, vê um grupo com “talento e potencial” e acredita que, juntos, vão “construir algo especial de que toda a nação ficará orgulhosa”.

O último trabalho de Pochettino até gerou entusiasmo, mas o caótico Chelsea tratou de lhe retirar a possibilidade de montar um projeto à sua imagem. No regresso a Londres, desta vez de azul, garantiu o sexto lugar, a final da Taça da Liga e a semifinal da FA Cup.