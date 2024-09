O mundo encantado do futebol brasileiro voltou a fazer das suas: Depay vai jogar no Corinthians

Em tempos idos, o Corinthians foi a casa de jogadores como Rincón, Mascherano e Carlos Tévez. A certa altura até Ronaldo ‘fenómeno’ apareceu por ali, depois da longa aventura europeia, para marcar muitíssimos golos, apesar de estar longe da forma física ideal.

O Corinthians parece ter sempre esses jogadores especiais. Mais atrás houve Rivellino, Biro-Biro, Marcelinho Carioca e os integrantes da ‘Democracia Corinthiana’, como Sócrates Brasileiro, Wladimir e o ‘nosso’ Casagrande.

Nas últimas horas, numa das mais surpreendentes contratações da história do Brasileirão, como foram no seu tempo Seedorf e Honda para o Botafogo ou agora Payet no Vasco e Suárez, Diego Costa e Braithwaite no Grêmio, o Corinthians anunciou a chegada de Memphis Depay, um futebolista de 30 anos que estava sem clube e a treinar sozinho no Mónaco.

O neerlandês assinou por dois anos com o ‘Timão’, um clube treinado por Ramón Díaz, que substituiu em julho António Oliveira. O técnico atual entende do ofício do golo, já que foi o melhor marcador do Mundial sub-20 em 1979, com mais golos do que Diego Maradona.

Depay, formado no PSV e com passagens por clubes como Manchester United, Barcelona e Lyon, já recebeu o OK de Ronald Koeman, o selecionador dos Países Baixos. Ao contrário de Steven Bergwijn, que se mudou para a Arábia Saudita e viu o treinador fechar-lhe a porta do grupo, com Depay será diferente.

“O nível da liga no Brasil é diferente, por isso sim, ele pode continuar a fazer parte da seleção nacional”, explicou recentemente Koeman. “Mas depende da sua condição física e se chega ao nível dele.”

Resta saber se Depay vai ser protagonista de uma daquelas passagens discretas pelo futebol brasileiro ou se será uma daquelas lendas forasteiras, como foram Petkovic, Guerrero, Conca, Valdivia ou Andrés D’Alessandro.

O Corinthians está na 17.ª posição do Brasileirão, o primeiro na linha de água, a apenas dois pontos do Fluminense.