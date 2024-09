Sérgio Conceição admite que há "uma ou outra equipa que não treinaria"

Sérgio Conceição admite que leva os adeptos de FC Porto e Lazio "no coração" e, apesar de ser profissional, há clubes que "nunca treinaria".

Em entrevista à "Radiosei", de Itália, dias depois de a apresentação de Bruno Lage no Benfica ter acabado com os rumores de uma possível mudança de Sérgio para a Luz, o ex-treinador do Porto jura amor à massa adepta de dois clubes que representou enquanto jogador: "Os adeptos do FC Porto e da Lazio estão no meu coração, verdadeiramente."

"Eu sou um profissional, fiz sete anos no FC Porto como treinador (...) e nestas duas massas de adeptos, que me tocam o coração porque me trataram muito bem, as pessoas querem-me bem. É uma coisa que continua comigo e continuará comigo para sempre, porque sou um verdadeiro apaixonado pela Lazio, por todo esse mundo e essa gente que me acolheu muito bem. Mas sou um profissional e devo olhar em frente, para todas as equipas. Há uma ou outra que não treinaria, mas isso é uma coisa normal para mim, faz parte da minha personalidade", refere.

As diferenças entre os Conceições

Outro Conceição pronto para fazer carreira em Itália é Francisco, emprestado pelo FC Porto à Juventus, com opção de compra. Na mesma entrevista, Sérgio elogia o filho, de 21 anos, e traça as diferenças para si.

"O Francisco é diferente de mim, mas é um bom jogador. É forte, tem facilidade em mudar de direção, é muito bom no um contra um. (...) Quer sempre ganhar. Tem fome de vencer", assinala.



Sérgio Conceição encontra-se sem clube desde que deixou o FC Porto, no final da temporada passada. Foi substituído no cargo pelo seu adjunto, Vítor Bruno, uma troca que gerou muitas controvérsia.