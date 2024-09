Real Madrid e Hammarby no caminho das portuguesas na Liga dos Campeões feminina

No derradeiro degrau antes da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, Benfica e Sporting terão de superar as suecas do Hammarby e as espanholas do Real Madrid, respetivamente.

O sorteio foi realizado esta segunda-feira, em Nyon, Suíça. Benfica está inserido no ‘Champions Path’ e o Sporting no ‘League Path’.

Esta segunda fase, ao contrário da primeira ronda, já será jogada a duas mãos, mais exatamente a 18/19 e 25/26 Setembro.

Na primeira ronda, o Benfica, campeão nacional, eliminou o SFK 2000 Sarajevo, por 4-0. Já o Sporting teve de superar dois adversários para chegar a esta fase (1ª Eliminatória League path e 1ª Eliminatória Winners - Final). Primeiro, eliminou o Eintracht Frankfurt, por 2-0, e a seguir o Breidablik, pelo mesmo resultado.