Internacional francês Ben Yedder vai a julgamento por alegada agressão sexual

O futebolista internacional francês Wissam Ben Yedder vai a julgamento em outubro, depois de ter sido detido no fim de semana, por suspeitas de "agressão sexual sob intoxicação", segundo avança o jornal "L'Équipe".

A denúncia foi feita por uma mulher, de 23 anos, que se queixa de que, na noite de sexta para sábado, da última semana, o avançado, de 34 anos, tentou abusar sexualmente dela. Foi no carro do jogador, perto de Alpes-Maritime, onde reside, depois de ter terminado contrato com o Mónaco. O jornal acrescenta que, quando foi detido pelos "gendarmes", por volta das 3h00 de sábado, Ben Yedder encontrava-se sob o efeito do álcool.

No domingo, Ben Yedder foi levado a tribunal e recebeu uma convocatória para se apresentar no dia 15 de outubro a julgamento, por "agressão sexual enquanto claramente intoxicado, recusa a obedecer e condução sob o efeito do álcool". A espera até outubro tem o intuito de permitir que a jovem seja avaliada psicologicamente.

Os procuradores tentaram que o jogador, que neste momento está sem contrato, ficasse em prisão preventiva, mas a Justiça decidiu libertá-lo, após recurso. Ainda assim, Ben Yedder ficou sob estrita supervisão judicial, proibido de sair da região, de sair de casa entre as 20h00 e as 6h00, de ir a bares e clubes noturnos, e de entrar em contacto com a vítima. Além disso, tem de se apresentar na esquadra duas vezes por semana e de se submeter a tratamento médico.