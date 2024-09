André Gomes regressa ao Lille

O médio português André Gomes é reforço do Lille. É o regresso do internacional luso ao clube francês.

André Gomes, que assinou contrato por duas temporadas, estava contente com o regresso.

"Assim que cheguei vieram-me muitas coisas à memória. E não são memórias tão antigas. Passei momentos fantásticos no Lille e voltar ao clube hoje deixa-me feliz. Volto com a mesma mentalidade da primeira vez, com vontade de ajudar a equipa, dar o melhor de mim no campo, no balneário, mas também para atingir os nossos objetivos”.

O português, de 31 anos, acrescenta: “Há dois anos conseguimos o apuramento para a Conference League. Este ano a equipa vai disputar a Liga dos Campeões. Por aí conseguimos ver que o clube está a fazer bem as coisas. Quero ser um dos que ajuda o clube a chegar ainda mais alto".

André Gomes estava sem contrato desde que deixou o Everton, no final da época passada.