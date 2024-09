Sérgio Oliveira reforça batalhão português do Olympiacos

Sérgio Oliveira é reforço do Olympiacos, proveniente dos turcos do Galatasaray, conforme anunciou o clube grego.

É um regresso à Grécia para o médio internacional português, de 32 anos, que já tinha representado o PAOK na segunda metade da época 2018/19.

Sérgio Oliveira termina a ligação ao Galatasaray, em que esteve nas duas últimas temporadas, tendo averbado um total de seis golos e seis assistências em 58 jogos e conquistado dois campeonatos.

Formado no FC Porto, e com passagens por Paços de Ferreira, Nantes e AS Roma, o médio é mais um português no Olympiacos, que já contava com Rúben Vezo, Costinha, Chiquinho e Gelson Martins.