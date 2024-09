Vitinha e Rúben Dias nos finalistas da Bola de Ouro

São dois os portugueses que estão na lista de 30 jogadores para melhor jogador do mundo, prémio “Ballon D'or”, da France Football: Vitinha, do PSG, e Rúben Dias, do Manchester City.

Real Madrid e Manchester City têm o maior número de nomeados. Grimaldo, lateral esquerdo ex-Benfica, é outro dos escolhidos.

Nota para as ausências de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi da lista, o que não acontecia desde 2003.

Lista de 30 finalistas:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbyk (Girona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Dani Olmo (Leipzig e Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rodri Hernández (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Calhanoglu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Os prémios vão ser entregues a 28 de outubro, em Paris.

De recordar que Diogo Costa está nomeado para melhor guarda-redes, Rúben Neves para melhor jovem e Filipa Patão como melhor treinadora de futebol feminino.