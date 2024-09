Pepa regressa ao Brasil para treinar na segunda divisão

Pepa está de regresso ao Brasil, para orientar o Sport Clube do Recife, da Série B (segunda divisão), anunciou o clube na terça-feira.

O treinador português, de 43 anos, que em 2023 comandou o Cruzeiro, vai tentar devolver o Sport à primeira divisão do Brasileirão. Caso o consiga, o seu contrato será automaticamente renovado para 2025.

Pepa começou a carreira de treinador na Sanjoanense, tendo depois passado por Feirense, Moreirense, Tondela e Paços de Ferreira, que conduziu ao quinto lugar do campeonato e à Liga Conferência. Os bons trabalhos na I Liga valeram-lhe o salto para o Vitória SC.

Em Guimarães, o antigo avançado alcançou o sexto lugar e consequente apuramento para as provas europeias, antes de rumar à Arábia Saudita, para treinar o Al-Tai. Meio ano depois, assumiu o comando do Cruzeiro, do Brasil, mas foi despedido ao fim de cinco meses. A experiência seguinte, no Al Ahli, do Qatar, também só durou seis meses.