Filipa Patão nomeada para melhor treinadora

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, está entre os nomeados para melhor treinadora no futebol feminino.

Patão tem como concorrentes: Sarina Wiegman (selecionadora de Inglaterra), Jonatan Giraldez (Barcelona/Washington Spirit), Arthur Elias (Corinthians), Sonia Bompastor (Lyon/Chelsea) e Emma Hayes (Chelsea/seleção dos EUA).

O vencedor vai ser conhecido, em Paris, a 28 de outubro.

De recordar que as encarnadas têm subido no ranking europeu nos últimos anos e está no 10. Lugar. Na época passada o Benfica conquistou os quatro títulos nacionais e chegou aos quartos de final da Champions.