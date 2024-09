Diogo Costa nomeado para melhor guarda-redes do Mundo (e há um "intruso")

Diogo Costa, do FC Porto, está entre os finalistas do troféu Lev Yashin, que distingue o melhor guarda-redes do mundo.

O titular dos dragões e da Seleção tem nove concorrentes ao troféu da France Football:

Donnarumma (PSG)

Kobel (Borussia Dortmund)

Lunin (Real Madrid)

Maignan (Milan)

Mamardashvili(Valencia)

Unai Simon (Ath. Bilbau)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Yann Sommer (Inter)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

A cerimónia para entrega do prémio vai decorrer em Paris, no dia 28 de outubro.