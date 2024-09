Antidoping da Noruega tenta testar jogadores que já morreram há mais de 40 anos

A Agência Antidoping da Noruega (VG) apareceu no estágio da seleção nacional masculina para testar, entre outros, Einar Gundersen e Jorgen Juve. Os dois jogadores falharam o teste, por falta de comparência, uma vez que já estão mortos desde 1962 e 1983, respetivamente.

Os oficiais da VG também tentaram testar Oscar Bobb, que, apesar de estar vivo, encontra-se a recuperar de uma lesão de longa duração, pelo que não integra a convocatória. O episódio foi relatado em conferência de imprensa, esta quarta-feira, pelo selecionador norueguês. Stale Solbakken admite que chegou a pensar que era para os apanhados.

"Começámos a perguntar-nos se seria brincadeira. Tivemos de telefonar à Antidoping Noruega a perguntar: 'Estão aqui dois agentes vossos, isto é a sério ou há uma câmara escondida?' O Gundersen e o Juve foram chamados com algum atraso. Testes negativos para eles", brinca.

Solbakken tem uma possível justificação para o engano: "Devem ter olhado apenas para os jogadores do topo da lista de marcadores."

Jorgen Juve é o máximo goleador histórico da seleção norueguesa, com 33 golos. Einar Gundersen chegou aos 26. Entre os dois, com 31 golos, no segundo lugar, está a estrela Erling Haaland, um dos três jogadores vivos e no estágio que também foram convocados para o controlo antidoping. Os outros dois foram Jorgen Strand Larsen e Antonio Nusa.

Chorar um pouco e seguir em frente

A Antidoping Noruega já agradeceu "a forma humorística" como a Federação encarou o "enorme erro" cometido na terça-feira.

"Sem dúvida que costumamos acertar melhor no alvo. Por agora, temos de nos deitar um pouco no escritório. Depois, poderemos sorrir com o erro e rever as nossas rotinas, para o futuro", refere um porta-voz.

A seleção da Noruega prepara-se para defrontar o Cazaquistão, na sexta-feira, e a Áustria, três dias depois, a contar para as duas primeiras jornadas do Grupo G da segunda divisão da Liga das Nações.