Internacional espanhol do Valência detido por suspeitas de agressão sexual

Rafa Mir, futebolista internacional espanhol do Valência, foi detido por suspeitas de agressão sexual, adianta a rádio "Cadena SER".

A Guarda Civil de Valência deteve o avançado espanhol, de 27 anos, na segunda-feira à noite, após denúncia de duas mulheres de 25 anos.

De acordo com a "Cadena SER", as duas mulheres, que terão necessitado de assistência no hospital, submeteram queixa às autoridades contra Rafa Mir e um segundo homem, que teria participado no ato, na residência do jogador, e também se encontra sob custódia policial.

Rafa Mir não participou no treino da equipa do Valência desta terça-feira. O jogador passou a noite no estabelecimento prisional do comando da Guarda Civil de Valência e aguarda por ser presente a juiz.

O avançado está no Valência por empréstimo do Sevilha, até ao final da temporada, com opção de compra de cinco milhões de euros.