Danilo Pereira troca PSG pelo Al Ittihad

O Al Ittihad anunciou, esta segunda-feira, a contratação do internacional português Danilo Pereira ao Paris Saint-Germain.

O médio-defensivo, de 32 anos, que nos franceses também começou a jogar como defesa-central, custa cinco milhões de euros ao clube da Arábia Saudita.

Danilo chegou a ser apontado a um regresso ao FC Porto, no entanto, o próprio presidente dos dragões, André Villas-Boas, admitiu que os valores pedidos pelo PSG eram proibitivos.

Formado entre Estoril Praia e Benfica, Danilo rumou a Itália aos 19 anos, para jogar no Parma. Depois de empréstimos a Aris (Grécia) e Roda (Países Baixos), regressou a Portugal, pela porta do Marítimo.

As boas exibições em duas temporadas pelos insulares chamaram a atenção do FC Porto, que em 2015 pagou 4,5 milhões de euros para o contratar. Em cinco épocas no Dragão, tornou-se uma das principais figuras da equipa portista, conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, e conquistou a braçadeira de capitão.

Em 2020/21, mudou-se para o PSG, num empréstimo que custou inicialmente quatro milhões de euros mas que já previa a compra por outros 16 milhões. Agora, ao fim de quatro temporadas, deixa a Europa.

Campeão da Europa, em 2016, e da Liga das Nações, em 2019, ao serviço da seleção portuguesa, Danilo Pereira soma dois golos e uma assistência em 72 internacionalizações AA.