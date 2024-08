Wolves volta a emprestar Fábio Silva, agora à UD Las Palmas

O avançado internacional sub-21 português Fábio Silva foi cedido pelos ingleses do Wolverhampton aos espanhóis do Las Palmas até ao final da temporada, anunciaram os dois clubes esta sexta-feira.

“Fábio Silva reforçará a linha de ataque até 30 de junho de 2025. O português chega à UD Las Palmas na qualidade de emprestado, após o acordo com o Wolverhampton e o jogador”, escreveu o clube das Ilhas Canárias, que milita no principal escalão espanhol, num negócio confirmado pelo conjunto inglês.

Este é o quarto empréstimo consecutivo de Fábio Silva, que representou os escoceses do Rangers, os neerlandeses do PSV Eindhoven e os belgas do Anderlecht, depois dos 40 milhões de euros investidos pelo Wolverhampton na sua contratação ao FC Porto, em 2020.

O jovem dianteiro, de 22 anos, que integra a convocatória da seleção de sub-21 revelada esta sexta-feira por Rui Jorge para o encontro com a Croácia, de qualificação para o Euro 2025, fez praticamente toda a formação nos dragões, intercalada com dois anos no Benfica.

O Las Palmas empatou na quinta-feira na receção ao Real Madrid e ocupa atualmente o 16.ª lugar na tabela da Liga espanhola, com dois pontos em três jornadas disputadas.