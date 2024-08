Liga dos Campeões. Conheça os possíveis adversários de Sporting e Benfica

Estão decididas as 36 equipas que vão competir na temporada 2024/25 da Liga dos Campeões. O fim da segunda mão do play-off determinou o apuramento do Dínamo Zagreb, Estrela Vermelha, Lille e Slovan Bratislava, que derrotaram o Qarabag, o Bodo/Glimt, o Sparta Praga e o Midtjylland.

Os resultados da noite fecham os potes para o sorteio da primeira época da Liga dos Campeões com 36 equipas. O sorteio começa às 17h desta quinta-feira.

Pote 1

Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Barcelona.

Pote 2

Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.

Pote 3

Feyenoord, Sporting, PSV Eindhoven, RB Salzburgo, Young Boys, Celtic, Dínamo Zagreb, Lille, Slovan Bratislava.

Pote 4

AS Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bolonha, Girona, Estugarda, Sturm Graz, Brest.

A Liga dos Campeões cresce para 36 equipas. Cada equipa vai passar a fazer oito jogos, em vez dos atuais seis, contra dois adversários de cada pote. Benfica e Sporting continuam a não poder enfrentar-se por serem do mesmo país.



Os oito primeiros clubes na liga de 36 equipas apuram-se diretamente para os oitavos de final. As 16 equipas entre o 9.º e o 24.º lugar disputam um play-off a duas mãos para apurar as restantes oito equipas.

Já as equipas entre o 25.º e o 36.º lugar desaparecem das provas europeias para o resto da temporada.