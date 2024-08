Rumo à Arábia Saudita. João Cancelo reforça Al-Hilal de Jorge Jesus

O Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, anunciou, esta segunda-feira, a contratação do internacional português João Cancelo.

O lateral, de 30 anos, foi contratado ao Manchester City, em que não contava para Pep Guardiola e que já o tinha emprestado, na temporada passada, ao Barcelona. Desta vez, Cancelo deixa Inglaterra em definitivo.

De acordo com a imprensa, o Al-Hilal pagou 25 milhões de euros ao City para ficar com Cancelo, que assinou contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até 2027.

É a primeira aventura de João Cancelo fora da Europa. Formado no Benfica, o internacional português rumou ao Valência em 2014/15, antes de passar, por empréstimo, pelo Inter e, depois, assinar pela Juventus. Em 2019/20, reforçou o City, em que jogou por três épocas e meia, mas um desentendimento com Guardiola levou a duas cedências consecutivas, a Bayern de Munique e, em 2023/24, Barcelona.

Com 58 internacionalizações e dez golos pela seleção portuguesa, Cancelo tem vários títulos no currículo, incluindo campeonatos dos quatro países em que jogou, uma Liga dos Campeões e uma Liga das Nações. No vigente campeão saudita, tentará acrescentar mais um título nacional ao currículo.

João Cancelo vai jogar às ordens de Jorge Jesus e com mais um internacional português, o médio Rúben Neves. Será, ainda, rival de Cristiano Ronaldo e Otávio no Al-Nassr, treinado por Luís Castro.