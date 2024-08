Nem Sporting, nem Porto. Vítor Roque vai jogar no Bétis

Nem Sporting, nem FC Porto. O Barcelona anunciou o empréstimo do avançado Vítor Roque ao Real Bétis.

O ponta de lança brasileiro de 19 anos é emprestado por um ano, com opção de prolongar a cedência por mais uma. O Bétis fica ainda com uma opção de compra.

Segundo a nota do Barcelona, o objetivo do empréstimo é que Roque "ganhe mais tempo na La Liga e continue a desenvolver-se".

O FC Porto esteve associado a Vítor Roque, mas entretanto fechou as contratações de Samu Omorodion e Deniz Gul. O Sporting também tentou contratar o avançado como alternativa a Ioannidis, mas segundo a imprensa internacional, Roque preferiu jogar na La Liga a rumar a Alvalade.

Formado no Cruzeiro, Roque afirmou--se no Brasileirão no Athletico Paranaense. Chegou ao Barcelona em janeiro, mas fez apenas 16 partidas.