James Rodríguez regressa ao futebol europeu

O Rayo Vallecano anunciou, esta segunda-feira, a contratação do médio colombiano James Rodríguez.

O antigo jogador do FC Porto, aos 33 anos de idade, foi o melhor da Copa América com um golo e seis assistências. A Colômbia chegou à final do torneio, mas perdeu para a Argentina.

É o regresso de James ao futebol europeu depois de uma passagem discreta pelo São Paulo. Jogou ainda recentemente no Olympiakos, Al-Rayyan e Everton.

Foi no FC Porto que James Rodríguez se estreou no futebol europeu. Jogou nos dragões entre 2010 e 2013. Seguiram-se passagens pelo Mónaco, Real Madrid e Bayern de Munique.