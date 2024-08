Cristiano Ronaldo tira "lição importante" de um Euro 2024 "average"

Cristiano Ronaldo considera que há "lições importantes" a tirar da prestação de Portugal no Euro 2024, que considera ter sido apenas razoável.

A seleção nacional foi eliminado nos quartos de final do Europeu, frente à França. Em entrevista ao "Now", canal de televisão de que é um dos acionistas, o capitão, que não marcou qualquer golo no Europeu, admite que "o balanço [da prova] não é como todas as pessoas esperavam, que era Portugal ter ganho".

"O balanço é 'average' [mediano], digamos assim. Tirámos uma lição bastante importante do Euro e vejo um futuro risonho para esta futura geração e para a atual. Temos de acreditar sempre que é possível", vinca, antes de acrescentar que Espanha "foi sem dúvida alguma a melhor equipa do Europeu".

Num excerto anteriormente divulgado da entrevista, Cristiano Ronaldo vinca que, "quando deixar a seleção, não [avisará] ninguém antes, será uma decisão espontânea, mas pensada também". Por agora, pretende ajudar Portugal "nos próximos compromissos, já em breve na Liga das Nações".

Final da carreira não tem data, mas tem clube

Com 39 anos de idade já cumpridos, o avançado do Al-Nassr admite não saber quando chegará o final da carreira.

"Não sei se será para breve ou daqui a dois ou três anos, mas provavelmente será no Al-Nassr. Estou bem, sinto-me bem no clube, na liga, no país. Estou muito feliz de jogar na liga árabe e quero continuar", salienta.

Quanto ao que fará após pendurar as botas, Ronaldo admite que será "muito difícil" que passe de futebolista a treinador: "Na minha mente, neste momento, não está ser treinador de nenhuma equipa, nunca pensei nisso. Não vejo o meu futuro a passar por aí, vejo o meu futuro a passar por outras coisas fora do futebol."

Cristiano Ronaldo também se revela atento à liga portuguesa, "principalmente o Sporting", assim como a outras equipas e ligas em que jogou. E manifesta um desejo.

"Espero que esta época o Sporting possa fazer um campeonato brutal. Porto e Benfica têm excelentes equipas e podem complicar, mas espero que o Sporting possa fazer um campeonato ao nível do anterior", diz.